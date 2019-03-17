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Из-за паводка, вызванного сильными дождями, в Индонезии погибли около 60 людей

Во временные убежища эвакуируют более 4 тысяч человек.

В Индонезии из-за паводка погибли около 60 людей
Фото: EPA\UPG
В Индонезии из-за паводка погибли около 60 людей

В Индонезии внезапный паводок и оползни, вызванные проливными дождями, привели к смертям не менее 58 человек, еще 74 пострадали. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщают экстренные службы страны, пишет DW.

"Сотни домов частично затоплены. Во многие пострадавшие районы пока не удалось добраться, поэтому, возможно, известно еще не обо всех жертвах и их число может увеличиться", - заявил представитель Национального управления по стихийным бедствиям. 

Разрушенные стихией дороги и мосты затрудняют спасательную операцию. Администрация провинции на две недели ввела режим чрезвычайного положения. Во временные убежища эвакуируют более 4 тысяч человек.

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Напомним, в декабре извержение вулкана Кракатау и последовавший за ним оползень вызвали крупное цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек. Почти 12 тысяч человек остались без жилья.

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