Данные с "черных ящиков" Boeing выявили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Крушение Boeing в Индонезии произошло в октябре 2018.

Анализ полученных данных с "черных ящиков" самолета Boeing 737, который потерпел крушение в Эфиопии, подтвердили сходство с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на эфиопского министра транспорта Дагмавита Могеса.

По его словам, было отмечено четкое сходство между рейсом Ethiopian Airlines 302 и индонезийским авиаперевозчиком Lion Air 610.

Отмечается, что предварительный отчет о крушении выпустят в течение 30 дней.

Ранее специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии. Установлено, что самолет разогнался до "необычно высокой скорости" сразу после взлета.

Напомним, самолет Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение утром 10 марта возле города Бишофту, в 62 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, все они погибли.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air летело из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.