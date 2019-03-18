В Грузии начались международные учения НАТО

В Грузии сегодня стартовали учения "НАТО-Грузия 2019" с участием военных из 24 стран. Церемония открытия состоялась "Армихолл" министерства обороны страны, пишет "Грузия-онлайн".

Учения пройдут с 18 по 29 марта включительно в "Совместном центре тренировок и оценки" (JTEC), в котором примут участие 343 единицы военного и гражданского персонала. Это — первые командно-штабные учения уровня многонациональной совместной бригады, которую возглавляют Силы обороны Грузии. Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии.

Учения также проверят всеобъемлющий подход альянса Non Article 5 к реагированию на кризисы. По информации министерства обороны Грузии, в процессе активно будут участвовать представители международных и неправительственных организаций, что будет способствовать углублению военно-гражданского сотрудничества.

Впервые в истории учений руководить процессом их планирования и проведения будут Генеральный штаб Сил обороны Грузии совместно с JTEC.

Напомним, осенью 2018 года пять боевых кораблей из состава Постоянной морской саперной группы (SNMCMG2) Морского командования НАТО прибыли в порт Батуми в Грузии.