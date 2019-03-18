Правительство Новой Зеландии ограничит владение оружием после теракта в мечетях

В стране до сих пор не велся учет владельцев оружия и его количества.

Правительство Новой Зеландии поддержал изменения в законодательство по владению оружием после теракта в мечетях, в результате которого погибли 49 человек. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, пишет ВВС.

На пресс-конференции после заседания правительства Ардерн сообщила, что планирует сообщить детали реформ до 25 марта.

"Это означает, что в течение 10 дней после этого ужасного террористического акта мы объявим о реформах, которые, по моему мнению, сделают нашу общину безопасной", - сказала она.

На сегодня новозеландское законодательство не требует регистрировать приобретенное оружие. Ранее сообщалось, что у власти Новой Зеландии самом деле нет точных данных о количестве единиц оружия в стране.

Эксперт по вопросам оружия Филипп Алперс утверждает, что количество единиц огнестрельного оружия в стране составляет около полутора миллионов единиц на 5 млн населения страны.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч открыли огонь, погибли 49 человек. За 9 минут до расстрела людей в двух мечетях новозеландского Крайстчерча террорист разослал свой манифест за более 30 парламентскими адресам, в том числе премьер-министру Ардерн.