Иран намерен возобновить работу ядерного реактора

Реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

Иран объявил о решении возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбар Салехи, передает РБК со ссылкой на агентство ISNA.

Салехи напомнил «врагам Ирана», что у страны есть необходимая инфраструктура для производства атомной энергии, но отметил, что речь не идет о ядерном оружии.

Reuters отмечает, что реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

Напомним, обострение отношений между США и Ираном произошло после выхода США из ядерной сделки (СВПД) возобновлением антииранских санкций, связанных с поставками нефти.

В начале июля Тегеран объявил, что доведет уровень обогащения урана выше максимума, который предусматривает сделка. Кроме того, страна пригрозила отказываться от выполнения части обязательств по СВПД каждые 60 дней.

Президент страны Хасан Рухани также предупреждал о планах настроить реактор в Араке для возможного производства плутония. Президент США Дональд Трамп отреагировал на действия Ирана фразой «нехорошо».