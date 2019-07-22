Иран заявил об аресте "17 шпионов ЦРУ"

Трамп заявил, что в сообщении Тегерана нет "ни слова правды".

Власти Ирана заявили о задержании семнадцати граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на Министерство информации и национальной безопасности Ирана.

Власти утверждают, что иранские спецслужбы "уничтожили сеть агентов", связанных с ЦРУ, передает Радио Свобода.

По официальным сообщениям, несколько человек были приговорены к смертной казни, еще несколько - к длительным срокам заключения.

Иранцев, утверждает агентство, завербовали агенты ЦРУ, когда те принимали участие в "иностранных конференциях". Задержанные не были государственными служащими, сообщили власти.

При этом СМИ ставят эти утверждения под сомнение, указывая на отсутствие доказательств и похожие объявления в прошлом со стороны представителей спецслужб Ирана. В частности, 19 июля власти в Тегеране заявили о приведение в исполнение смертных приговоров по ряду "кибершпионов", не предоставив при этом подробностей обвинений или информации об обстоятельствах их задержания.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что в сообщении Тегерана нет "ни слова правды". "Просто еще больше лжи и пропаганды от религиозного режима, который разрушается и не представляет, что с этим делать", - заявил Трамп.

Уровень напряженности между США и Ираном значительно вырос после того, как Соединенные Штаты вышли из соглашения с Ираном о ядерном оружии в конце прошлого года. Договор до сих пор действует между Ираном с одной стороны и Германией, Францией, Великобританией, Россией, КНР и Евросоюзом – с другой.

Тегеран заявил о намерении обогащать уран до уровня, запрещенного соглашением.