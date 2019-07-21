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Парламентские выборы начались в Японии

Членов палаты советников переизбирают каждые три года.

Парламентские выборы начались в Японии
Синдзо Абэ красными розами отмечает имена кандидатов, прошедших в парламент
Фото: EPA/UPG

В Японии в воскресенье, 21 июля, проходят выборы в Палату советников - верхнюю палату парламента. Голосование проходит раз в три года, сообщает The Japan News.

Граждане Японии избирают 124 из 245 парламентариев. По данным опросов, большинство кресел в палате получит правящая  Либерально-демократическая партия, которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ. Также сильную поддержку может получить ближайший союзник - партия "Комэйто".

Если Абэ получит в парламенте большинство в две трети, то сможет вносить изменения в Конституцию. Ожидается, что парламент изменит статью, провозглашающую отказ Японии от обладания вооруженными силами и права ведения войны. Еще один вопрос - это отношение к атомной энергетике, оппозиция выступает за закрытие и опасных атомных станций.

Напомним, Синдзо Абэ пытается решить территориальный вопрос с Россией из-за Курильских островов. Абэ уверял, что Япония намерена заключить мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны, но только после решения территориального вопроса.

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