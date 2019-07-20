В Москве проходит многотысячный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в гордуму

В Москве на проспекте академика Сахарова проходит согласованный митинг «За допуск независимых кандидатов», передает Интерфакс.

Столичная полиция насчитала около 12 тыс. участников, по данным «Белого счетчика» на территорию митинга пришли более 14 тысяч людей.

Организатором акции выступила Либертарианская партия России.

Этим митингом организаторы собрались поддержать независимых кандидатов в Мосгордуму Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

Ранее 16 июля Мосгоризбирком после проверки подписей не допустил большую часть кандидатов. Любовь Соболь объявила по этому поводу голодовку.

Также с тех пор каждый день на Трубной площади люди собирались на несогласованные акции протеста в поддержку недопущенных кандидатов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.