Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ГлавнаяМир

В Москве проходит многотысячный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в гордуму

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

В Москве проходит многотысячный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в гордуму
Фото: ovdinfo.org

В Москве на проспекте академика Сахарова проходит согласованный митинг «За допуск независимых кандидатов», передает Интерфакс.

Столичная полиция насчитала около 12 тыс. участников, по данным «Белого счетчика» на территорию митинга пришли более 14 тысяч людей. 

Организатором акции выступила Либертарианская партия России.

Этим митингом организаторы собрались поддержать независимых кандидатов в Мосгордуму Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

Ранее 16 июля Мосгоризбирком после проверки подписей не допустил большую часть кандидатов. Любовь Соболь объявила по этому поводу голодовку.

Также с тех пор каждый день на Трубной площади люди собирались на несогласованные акции протеста в поддержку недопущенных кандидатов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также