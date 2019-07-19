В московском аэропорту эвакуировали самолет, в салоне которого при взлете появился дым

179 человек - пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737 - в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту. В ходе эвакуации из аварийного самолета пострадали 8 человек, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Лайнер должен был вылететь в Ереван, но перед взлетом в кабине пилотов и салоне появился дым. Пилоты приняли решение об эвакуации через аварийные трапы. У пассажиров, прошедших на посадку, началась паника, на борту возникла давка. В результате восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, пятерых из них доставили в медпункт аэропорта.

Источник агентства в органах управления воздушным движением уточнил, что два человека в результате инцидента были госпитализированы.

На сайте авиакомпании-перевозчика NordWind сообщили, что экипаж Boeing 737 эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета. В авиакомпании отметили, что запах появился в 00:45 при разбеге на взлет. После эвакуации по надувным трапам всех пассажиров разместили в здании аэропорта, им предоставили питание, а багаж перегрузили на резервный борт.

Напомним, 5 мая в Шереметьево при аварийной посадке самолета SSJ-100 возник пожар, в результате которого погиб 41 человек.