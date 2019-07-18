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В штате Джорджия отдыхающие спасли 18 черных дельфинов, выбросившихся на берег

Двое животных погибли.

В штате Джорджия отдыхающие спасли 18 черных дельфинов, выбросившихся на берег
Фото: EPA\UPG

В американском штате Джорджия около 20 черных дельфинов - гринд - выбросились на пляж. Благодаря усилиям отдыхающих, удалось спасти 18 животных, сообщает CNN.

По информации местных властей, на помощь гриндам пришли десятки людей, отдыхающих на пляже: они пытались перенести животных обратно на глубину, чтобы те смогли уплыть. Размеры одного дельфина - не менее 4 метров, их вес - от 800 кг до 3 тонн, поэтому быстро вернуть всех животных в воду было очень сложно.

"Когда мы приехали на пляж, то заметили группу людей в воде. Сначала мы подумали, что дельфины устроили какое-то "шоу", но приблизившись, не могли поверить в происходящее", - написала одна из свидетелей спасения дельфинов Дикси МакКой.

Причины появления гринд на берегу неясны. Биологи отмечают, что это социальные животные, и они могли последовать на берег за лидером, либо же сопровождали больного или раненного сородича.

Сообщается, что 19 спасенных гринд успешно вернулись в океан и "продолжили свой путь". Тела двух погибших особей обнаружили позже - один неподалеку от места выброса на берег, другой - в километре от пляжа на частной территории. Тела погибших передали в заповедник для вскрытия и установления возможных причин гибели.

По данным Американского общества китообразных, гринды уступают по размеру только косаткам.

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