Евросоюз призвал Россию признать ответственность за МН17 и сотрудничать со следствием

Пассажирский "Боинг-777" был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Европейский Союз в очередной раз призвал Россию признать ответственность за трагедию рейса Малайзийских авиалиний МН17, сбитый над Украиной пять лет тому назад с оккупированной территории, что привело к гибели 298 человек.

Соответствующая декларация Высокого Представителя ЕС от имени всех стран-членов обнародована на сайте Европейского Совета, передает Укринформ.

"Наши сердца с теми, кто потерял близких, и мы разделяем с ними их скорбь. Европейский Союз вновь подтверждает свою полную поддержку всем усилиям по установлению истины, правосудия и ответственности в интересах жертв и их близких родственников, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в документе.

В этом контексте ЕС приветствовал объявление Общей командой по расследованию трагедии (JIT) от 19 июня 2019 года относительно уголовного производства в отношении четырех человек, которое будет осуществлено в Нидерландах.

"ЕС призывает Россию принять ответственность и в полной мере сотрудничать с продолжающимся расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые будут осуществляться", - отмечается в декларации ЕС.

Пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.