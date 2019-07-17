Великобритания выделит £100 тыс. на суд по делу MH17

Великобритания объявила о выделении 100 тысяч фунтов стерлингов на создание специализированного уголовного суда в Гааге, где будут судить Игоря Гиркина (Стрелкова) и других подозреваемых по делу MH17.

Об этом говорится на сайте британского МИДа.

"Пять лет назад произошла страшная трагедия, когда на востоке Украины был сбит самолет рейса MH17. Погибли 298 невинных людей, включая десятерых британцев. Я поддерживаю усилия Совместной следственной группы и голландских властей по обеспечению правосудия во имя тех, кто погиб. Именно поэтому мы делаем финансовый взнос в размере 100 тыс. фунтов стерлингов для создания специализированного уголовного суда в Гааге, который поможет дать ответы, которых ждут семьи и друзья погибших, а также привлечь к ответственности тех, кто виновен в совершении этого чудовищного преступления", - заявил министр Джереми Хант.

Он также призвал Россию признать ответственность за крушение самолета и начать сотрудничать со следствием.

Напомним, в июне 2019 года бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) стал подозреваемым по делу о крушении малайзийского "Боинга" на Донбассе. Кроме него, подозрения получили Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот).

Заочный суд над ними начнется в марте 2020 года.

Пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.