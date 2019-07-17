Тимошенко подала в суд на Кабмин за выплату пенсий ниже прожиточного минимума

Команда Юлии Тимошенко подала в Окружной административный суд г. Киева иск о нарушении правительством, Пенсионным фондом и Минсоцполитики права граждан на минимальную пенсию. Об этом заявила сама Тимошенко после подачи иска.

«Мы требуем признать незаконными все решения правительства для тех пенсионеров, кому они весь год платить меньше прожиточного минимума - 3094 грн», - отметила лидер «Батькивщины».

Она напомнила, что законом предусмотрены размеры прожиточного минимума для различных категорий граждан, ниже которого платить зарплаты и пенсии запрещено. Поэтому, каким бы маленьким ни был стаж у пенсионера, ему нельзя заплатить меньше 3094 грн.

Зато весь последний год правительство Порошенко-Гройсмана на базе бюджета, который они протолкнули через парламент, платили миллионам украинцев заниженные пенсии.

«Порошенко и Гройсман нарушили закон и Конституцию, начав безграничную коррупцию на деньгах госбюджета, а пенсионерам недоплатили денег», - сказала председатель партии и добавила, что сегодня более 70% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что ее команда уже доказала в судах незаконность и безосновательность постановлений правительства Порошенко-Гройсмана о повышении цен на газ для населения.

«Мы уверены, что такое же решение будет принято и по «пенсионному» иску, и пенсии будут перечислены», - заявила Юлия Тимошенко.

В то же время, политик отметила, что перерасчет может произойти быстрее, если решение примет новый парламент и новое правительство.