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Порошенко не получал повестки от ГБР, - "ЕС"

В партии считают, что Роман Труба "стал инструментом в руках соратника Виктора Януковича Андрея Портнова".

Порошенко не получал повестки от ГБР, - "ЕС"
Фото: Макс Левин

Экс-президент Украины Петр Порошенко не получил ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР. Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", размещенном на сайте политической силы.

"Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы администрации Януковича - Андрей Портнов - уже анонсировал в своем телеграмм-канале «новую повестку» для Петра Порошенко. Попутно информируем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте", - говорится в заявлении.

"Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии «Европейская Солидарность», когда пишет, что пятый Президент «должен пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев». Очевидно, речь идет о пособниках режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну", - говорят в "ЕС".

Также в партии выразили сожаление, что "председатель ГБР Роман Труба стал инструментом в руках соратника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша".

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