Зеленский уволил председателей 21 РГА в трех областях и Киеве

Президент Владимир Зеленский 16 июля уволил 21 главу районных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы двух районов в Киеве и еще трех областях:
- С. Мартинчука с должности главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации;
- О. Цибульщака с должности главы Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации;
- О. Батюка с должности главы Чемеровецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
- Л. Коменды с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
- В. Франчука с должности главы Старосинявской районной государственной администрации Хмельницкой области;
- С. Фесуна с должности главы Староконстантиновской районной государственной администрации Хмельницкой области;
- И. Матлаевой с должности председателя Летичевской районной государственной администрации Хмельницкой области;
- Б. Яцкова с должности главы Изяславской районной государственной администрации Хмельницкой области;
- О. Бернашевського с должности главы Дунаевецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
- А. Зелинського с должности главы Деражнянской районной государственной администрации Хмельницкой области;
- О. Матвейцевой с должности главы Городоцкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
- О. Коцемира с должности главы Виньковецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
- Р. Муляра с должности главы Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области;
- В. Павленко с должности главы Первомайской районной государственной администрации Харьковской области;
- К.Жидкова с должности главы Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области;
- В.Войтенко с должности главы Валковского районного государственной администрации Харьковской области;
- А.Калашника с должности главыля Близнюковской районной государственной администрации Харьковской области;
- Я.Яковчука с должности главы Сарненской районной государственной администрации Ровенской области;
- М.Кушнира с должности главы Рокитновской районной государственной администрации Ровенской области;
- А.Середу с должности главы Костопольской районной государственной администрации Ровенской области;
- Ю.Ковальчука с должности главы Гощанской районной государственной администрации Ровенской области.
Поспешные кадровые решения Зеленского чреваты непрофессиональными назначениями по всей вертикали, - эксперт
Назначения на эти должности еще не обнародованы.
Напомним, 11 июля Зеленский уволил 57 руководителей районных государственных администраций, а 9 июля - 70 глав РГА, в том числе в районах Киева.