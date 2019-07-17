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Зеленский уволил председателей 21 РГА в трех областях и Киеве

Новые руководители на эти должности еще не назначены.

Зеленский уволил председателей 21 РГА в трех областях и Киеве
Кадр из фильма "Слуга народа"
Фото: kvartal95.com

Президент Владимир Зеленский 16 июля уволил 21 главу районных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связанные с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы двух районов в Киеве и еще трех областях:

  • С. Мартинчука с должности главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации;
  • О. Цибульщака с должности главы Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации;
  • О. Батюка с должности главы Чемеровецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • Л. Коменды с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • В. Франчука с должности главы Старосинявской районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • С. Фесуна с должности главы Староконстантиновской районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • И. Матлаевой с должности председателя Летичевской районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • Б. Яцкова с должности главы Изяславской районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • О. Бернашевського с должности главы Дунаевецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • А. Зелинського с должности главы Деражнянской районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • О. Матвейцевой с должности главы Городоцкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • О. Коцемира с должности главы Виньковецкой районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • Р. Муляра с должности главы Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области;
  • В. Павленко с должности главы Первомайской районной государственной администрации Харьковской области;
  • К.Жидкова с должности главы Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области;
  • В.Войтенко с должности главы Валковского районного государственной администрации Харьковской области;
  • А.Калашника с должности главыля Близнюковской районной государственной администрации Харьковской области;
  • Я.Яковчука с должности главы Сарненской районной государственной администрации Ровенской области;
  • М.Кушнира с должности главы Рокитновской районной государственной администрации Ровенской области;
  • А.Середу с должности главы Костопольской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Ю.Ковальчука с должности главы Гощанской районной государственной администрации Ровенской области.

Назначения на эти должности еще не обнародованы.

Напомним, 11 июля Зеленский уволил 57 руководителей районных государственных администраций, а 9 июля - 70 глав РГА, в том числе в районах Киева.

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