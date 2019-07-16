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Обсуждение украинского языкового закона в Совбезе - попытка РФ отвлечь внимание от ее действий на Донбассе, - Ельченко

Представитель Украины назвал Россию лицемерной.

Обсуждение украинского языкового закона в Совбезе - попытка РФ отвлечь внимание от ее действий на Донбассе, - Ельченко
Фото: vnews.agency/

Обсуждение языкового закона в Совете Безопасности ООН является попыткой России отвлечь внимание, в частности от ее действий на Донбассе, где Россия 5-й год подряд нарушает режим прекращения огня.

Об этом на заседании Совбеза ООН по украинскому языковому закону заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Громадське.

"Россия преследует свои агрессивные цели в Украине. Ухудшается ситуация на Донбассе, не прекращена оккупацию Крыма, украинских граждан Москва и дальше использует в качестве заложников в войне против Украины, несмотря на обязательные решения международных судов - она их не выполняет. Россия и дальше отрицает, что она участвует в этом конфликте, но несмотря на это разжигает и разжигает его", - заявил Ельченко.

Представитель Украины отметил, что попытки поставить украинский языковой закон на обсуждение Совета Безопасности ООН являются лицемерием со стороны России, которая прилагала много усилий для подавления украинского языка.

"Страна, которая приложила столько усилий к подавлению украинского языка и принудительному замещению его на русский, не имеет никакого права указывать нам, что делать. В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, нет ни одной украинской школы", - подчеркнул он.

Ельченко напомнил, что до аннексии в Крыму было 7 украинских и 15 крымскотатарских школ - теперь все украинские и половина крымскотатарских закрыты.

Представитель Украины назвал Россию лицемерной и такой, что не видит соломинки в глазу.

Напомним, 20 мая 2019 делегация РФ пыталась провести заседание Совбеза ООН по украинскому закону о языке. Оно не состоялось из-за провала процедурного голосования за повестку дня. В начале заседания представители нескольких стран высказались против рассмотрения этого вопроса, в частности, в день инаугурации нового президента Украины, заявляя о намерении России оказать таким образом давление на Киев.

16 июля закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу.

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