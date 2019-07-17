Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава украинского государства отметил, что позвонил президенту России потому что "это, прежде всего, вопрос Украины и ее граждан", хотя западные партнеры Украины это не поддерживают.

Об этом он заявил интервью "Откровенно с президентом", опубликованном в Фейсбуке.

"Я думаю, если ты хочешь остановить войну - ты ее обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела этого делать. Я не знаю, почему они этого не хотели... При этом общались они с президентом РФ, я это знаю, очень много раз", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что "нормандский формат" переговоров не работал два года.

"Есть "нормандский формат", который не работал два года. Вот что мы уже сделали. 12 июля была первая встреча наших представителей, договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенной, и через одну встречу постараются встретиться четыре лидера... Я думаю, что этим мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - сказал президент.

"Но знаете, в чем проблема - говорят, что если будут прямые переговоры с РФ, то с нее снимут санкции... Я, честно говоря, этого не понимаю. Я уверен, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с президентом РФ, а из-за того, что у нас забрали Крым и что поддерживают временно оккупированные территории. Все партнеры против того, чтобы я общался с Путиным... Но я позвонил Путину, потому что это - вопрос, прежде всего, Украины", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что не боится переговоров с российским президентом.

"А чего пугаться, когда правда на твоей стороне?", - отметил Зеленский.

Он также рассказал, что Путин поддерживает формат обмена пленными "всех на всех".

"Я ему сказал, что я с радостью... Но есть одна ситуация... Дело в том, что список наших "всех"... не совпадает со списками тех, кто сейчас контролирует наши оккупированные территории. Поэтому "всех на всех" мы обязательно обменяем, но давайте сначала вернем тех, кто находится в России и Крыму", - подчеркнул президент.

Напомним, 11 июля Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону. Накануне телеканал бизнес-партнера кума Путина Виктора Медведчука NewsOne и российский пропагандистский канал "Россия24" планировали провесести телемост под названием "Надо поговорить". Зеленский назвал анонсированный телемост "дешевым пиарходом", цель которого разделить украинцев на два лагеря. Он предложил Путину провести переговоры по ситуации на Донбассе в Минске в присутствии лидеров США, Франции, Германии и Великобритании. В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече.