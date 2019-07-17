"Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так".

Президент Владимир Зеленский во время посещения Николаева пообщался с главой Николаевского облсовета Викторие Москаленко по поводу того, кто из них малорос, а кто украинец.

Как сообщает "Новости-N", Москаленко сопровождала Зеленского во время визита, и одна из журналисток рассказала, что Москаленко раньше называла Зеленского малоросом.

После этого между Зеленским и главой облсовета состоялся такой диалог:

Зеленский: Я малорос?

Москаленко: Я так не считаю, просто на тот момент я поддерживала Порошенко… У всех есть право на свободу мысли.

Зеленский: Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так.

Москаленко: Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малоросом и мы будем с вами вместе сотрудничать.

Зеленский: Извините, главное знаете что, чтобы вы доказали, что вы не являетесь.

Москаленко: Я с 2013 года была против Януковича режима.

Зеленский: Молодец! Януковича уже нет. Сейчас мы говорим про меня, про малороса. Так вот, давайте мы с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка, хорошо?

Москаленко: Я украинка.

Зеленский: Меня народ пока что избрал.

Москаленко: Я тоже избрана народом, поэтому давайте сегодня не...

Зеленский: Вы видите? Ну, что тут сделаешь? Как скажете!

Москаленко - член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность".