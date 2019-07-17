Поддержка "Слуги народа" остается выше 42%, - опрос Соцмониторинга

По данным исследования, в Раду пройдут ОП "За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина".

42,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг" готовы поддержать партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные исследования.

Среди тех, кто пойдет на выборы и определился, 15,1% поддержат "Оппозиционную платформу - За жизнь", 8,1% - "Европейскую солидарность", 7,6% - "ВО "Батькивщина".

По данным исследования, на грани проходного барьера находятся три политические силы: 4,8% опрошенных выразили готовность поддержать партию "Голос", 4,8% - "Гражданскую позицию", 4,6% - партию "Сила и честь".

Еще 2,3% респондентов готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 2,3% - "Оппозиционный блок", 2% - "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,5% - "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,4% - "Партию Шария".

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился с 3 по 10 июля методом личного интервью среди 3 022 совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля.