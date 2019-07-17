ВККСУ зачислила в штат Александра Дроздова

В штат Высшей квалификационной комиссии судей Украины зачислен Александр Дроздов. Об этом сообщает портал судебной власти Украины.

Дроздов был назначен на эту должность решением съезда адвокатов в феврале 2019 года вместо уволенного Павла Луцюка.

Напомним, 5 апреля Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова назначила членом ВККС Николая Сироша вместо Татьяны Весельской.

27 июня Денисова уволила члена ВККС Андрея Козлова.

В Окружном админсуде Киева рассматривается около двух десятков исков по поводу полномочий членов ВККС, которые проводили конкурсы в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, а также квалифоценивание судей.