Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться

Президент Владимир Зеленский попросил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня уволиться по собственному желанию.

Это произошло во время встречи президента в аэропорту Николаева, пишет "НикВести".

Один из присутствующих представителей фирмы "Эконтранс" пожаловался, что в мае обращался к и.о. главы ОГА Боню с вопросом о землеотвода, а на конец июля еще не получил ответ, а записаться на прием к нему возможно.

"Все вы знали. Вы делаете выражение лица, будто впервые это видите. Чего вы к людям как к скотам относитесь?" - сказал Зеленский.

Фото: nikvesti.com

При этом Зеленский сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

"Вы же работаете на них [николаевцев]! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом - я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят: Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" - сказал президент.

При этом Бонь, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил, что не планировал работать в команде президента Владимира Зеленского.

"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве?" - сказал Зеленский.

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", - ответил Бонь.

"Так пишите", - потребовал Зеленский.

При этом он признался, что у него еще нет кандидата на должность губернатора в Николаеве.

"Ребята, нету пока. Есть у вас хорошие парни здесь, нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес?" - спросил он у присутствующих.

Напомним, что на прошлой неделе президент Зеленский выгнал со встречи секретаря Бориспольского горсовета.