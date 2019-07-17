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Зеленский дополнил положение о службе в ВСУ пунктом о военных администрациях

Назначения в ВА будет осуществлять начальник Генштаба.

Зеленский дополнил положение о службе в ВСУ пунктом о военных администрациях
Фото: Пресс-служба Минобороны

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины, которые касаются военного положения.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Положение дополнено пунктом 263: в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ.

Командировки военнослужащих в военные администрации с сохранением на военной службе и их отзыв осуществляется приказами по личному составу начальника Генштаба – главкома ВСУ. О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, эти администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ.

По согласованию с Генштабом командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и вновь направляются в его распоряжение в случае: прекращения или отмены военного положения; завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности; невыполнения военнослужащим обязанностей на занимаемой должности.

В случае необходимости начальник Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих, сообщив о таком отзыве начальнику военной администрации с предоставлением соответствующей замены.

По возвращении в распоряжение Генштаба ВСУ военнослужащие продолжают проходить военную службу или увольняются с военной службы в установленном порядке.

Согласно закону о правовом режиме военного положения военные администрации могут создаваться на территориях, где вводится военное положение.

Решение о их создании принимает президент Украины.

В разделе, устанавливающем сроки выслуги при возможном введении военного положения для младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, данная формулировка заменена на "объявление состояния войны", и сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

Раздел о видах должностей и требованиях при назначениях на должность дополнен тем, что военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности не только с учетом опыта службы, но и "уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, определенных Министерством обороны Украины".

При этом из этого же пункта удалена фраза о том, что "перемещение военнослужащих по службе проводится, как правило, без зачисления в распоряжение соответствующих командиров".

Пункт о том, что после окончания подготовки, переподготовки, повышения квалификации военнослужащие возвращаются в воинские части, которые направили на такую подготовку, дополнена тем, что курсанты учебных частей из числа граждан, принятых на военную службу по контракту лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава, после окончания курса подготовки/переподготовки/повышения квалификации назначаются на должности согласно полученной военно-учетной специальности, кроме военнослужащих, которые зачисляются в распоряжение командира военной части А0515 (Главное управление разведки Минобороны Украины).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, единственный случай введения военного положения в Украине произошел осенью 2018 года после захвата Россией украинских кораблей и военных в Черном море.

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