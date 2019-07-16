Bellingcat заявил о финансировании Кабмином неонацистских организаций в Украине

На 2019 год правительство Украины выделило 8 млн гривен на национально-патриотические образовательные проекты.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat заявляет о финансировании Кабинетом министров Украины ультраправых организаций через программы национально-патриотического воспитания.

Результаты расследования опубликованы на сайте Bellingcat 16 июля.

В материале отмечается, что ультраправые организации осуществляют проекты, финансируемые за счет государственных грантов, что позволяет этим группам расти и набирать новых членов.

Проект патриотического воспитания молодежи был сформирован Николаем Ляховичем, руководителем департамента национального патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Украины.

На 2019 год правительство Украины выделило 8 млн гривен на "национально-патриотические образовательные проекты", предназначенные для украинской молодежи, включая детей.

Отмечается, что из этих денег 845 тыс. идут на программы, которыми руководит ряд филиалов украинских ультраправых групп, включая "Национальный корпус", который замешан в многочисленных инцидентах против меньшинств, активистов и полиции.

Bellingcat также заявляет, что в эти 845 тыс. гривен входит государственное финансирование "национально-патриотических образовательных проектов" со стороны организаций, которые связаны с C14 и обвиняемыми в убийстве журналиста Олеся Бузины.

И "Национальный корпус", и C14 описаны в докладе Государственного департамента США по правам человека за март 2019 как "националистические группы ненависти".

Экспертно-журналистская группа считает, что решение украинского правительства финансировать проекты, ориентированные на молодежь, с филиалами признанных ультраправых экстремистских группировок, дает этим группам дополнительный источник легитимности и поощряет их усилия по привлечению молодежи в свои ряды.

Напомним, в феврале 2019 Bellingcat заявил о сотрудничестве "Азова" с американскими экстремистами с целью продвижения собственной международной программы.