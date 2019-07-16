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Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Стороны обсудили активизацию мирного урегулирования на Донбассе и обеспечение транзита газа по территории Украины.

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили активизацию мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а также обеспечение транзита газа по территории Украины, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, которая должна дать толчок работе Трехсторонней контактной группы. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые провели телефонный разговор. Ключевым был вопрос освобождения украинских моряков.

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