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КС признал конституционным закон о декоммунизации

Закон признан конституционным.

КС признал конституционным закон о декоммунизации
Фото: Владислав Содель

Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в суде.

"Закон признан конституционным", - сказано в сообщении.

Решение вынесено Большой палатой КС во вторник, 16 июля, на сайте суда этой информации еще нет.

Напомним, в мае 2017 года 46 депутатов Верховной Рады попросили КС признать неконституционным закон о декоммунизации. Инициаторами представления стали депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Сегодня у здания суда прошла акция против возможной отмены декоммунизации.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов запрещается публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

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Источник: "Украинские новости"
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