В Одессе нашли фигуранта одной из самых громких хакерских атак в США

Департамент кибербезопасности СБУ вместе с Генпрокуратурой и Госбюро расследований разоблачила функционирование "абузоустойчивого хостинга", деятельность которого была организована гражданином Украины Михаилом Рытиковым (Титовым).

Об этом на брифинге во вторник рассказал врио начальника Департамента кибербезопасности СБУ Николай Кулешов.

По его словам, этот хостинг используется для ddos-атак, распространения спама и порнографии.

Рытиков продавал свои услуги через закрытые хакерские форумы и специализированные веб-ресурсы, утверждая, что его серверное оборудование находится в дата-центрах в Ливане, Ираке, Иране, Германии, Панаме, Нидерландах, Белизе, России. На самом деле оборудование находилось в Одессе в одном из недостроенных домов. Помещение было оборудовано тайным каналом телекоммуникаций и даже имело собственный лифт.

По словам и.о. главы СБУ Ивана Баканова, одессит контролировал 40% русскоязычного даркнета.

Одним из клиентов Рытикова был киберпреступник №1, разработчик вируса ZeuS Евгений Богачов, разыскиваемый ФБР.

Уголовное расследование против одессита было начато 25 января 2019 года. 11 июля материалы следствия стали основанием для проведения 29 обысков, в которых были залучены более 120 сотрудников правоохранительных органов. Было изъято серверное оборудование, маршрутизации, автономные системы, использовавшиеся для прикрытия противоправной деятельности.

Фото: СБУ

Рытиков и один из его пособников задержаны, им вручено подозрение по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем) и ст. 301 (распространение порнографии). Они находятся под домашним арестом.

Михаил Рытиков - один из "русских хакеров", которые украли данные о 160 млн кредиток в США. Один из участников этой атаки Владимир Дринкман в 2018 году был приговорен в США к 12 годам лишения свободы за преступный сговор с целью взлома компьютеров и совершения мошенничества. Еще один - Дмитрий Симлянец - получил 4 года и 3 месяца и был освобожден, так как находился под стражей все необходимое время до вынесения приговора.

За семь лет хакеры проникли в данные более десяти американских и международных корпораций. В частности, от хакеров пострадали такие крупные операторы, как биржа NASDAQ, компании Heartland Payment Systems Inc. и Carrefour S.A., а также бельгийский банк Dexia Bank Belgium. Ущерб от действий хакеров оценивался в 300 миллионов долларов.

Они действовали, используя анонимные услуги веб-хостинга Рытикова.

В Соединенных Штатах одесситу выдвинуты обвинения на 50 лет заключения. Ему вменяют мошенничество, несанкционированное вмешательство, кражу персональных данных и ряд других преступлений согласно американскому уголовному законодательству.

ФБР его разыскивает около 10 лет и готово задержать, если он попадет на территорию США или страны, которая сможет его экстрадировать. Украина своих граждан другим государствам не выдает.