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​Зеленский вручил госнаграды спортсменам в "Конча-Заспе"

Президент с супругой посетили Олимпийский учебно-спортивный центр.

Фото: president.com.ua

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", - где президент вручил государственные награды членам юношеской сборной Украины (U-20) по футболу, которые победили на чемпионате мира в Польше. Также президент наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, делало слишком мало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту", - заявил Зеленский во время приветственного слова.

Фото: president.com.ua

Фото: president.com.ua

Фото: president.com.ua

Фото: president.gov.ua

Президент сообщил, что накануне получил информацию о небольших стипендиях украинских спортсменов и пообещал решить эту проблему.

"Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах - будем решать", - сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.com.ua

Президент с супругой осмотрели инфраструктуру учебно-спортивного комплекса - посетили залы спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и греко-римской борьбы. Также Зеленский ознакомился с планами реконструкции и технического переоснащения комплексного игрового зала, строительства специализированного современного спального корпуса, который будет отвечать потребностям спортсменов с ограниченными возможностями, и специализированного плавательного комплекса олимпийского класса на территории спортивного центра.

Президент также посетил общежитие на территории комплекса и обещал посодействовать выделению жилья тем спортсменам, которые в этом нуждаются.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хочет провести в Украине Олимпиаду.

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