131 тысяча сотрудников МВД привлечены к обеспечению порядка на выборах

Более 131 тысячи сотрудников Министерства внутренних дел будут привлечены к обеспечению правопорядка на выборах Верховной Рады. В это число входят почти 74 тысячи полицейских, 38 тысяч спасателей ГосЧС, более 5 тысяч нацгвардейцев, 8 тысяч пограничников, свыше 4 тысяч курсантов.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

С 14 июля бюллетени доставлены в окружкомы, а 18 июля их развезут на участки. Весь процесс будут охранять полицейские.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, сейчас особое внимание полиции уделяется окружным избирательным комиссиям, которые получают избирательную документацию.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, в Украину прибывают официальные иностранные наблюдатели. Полицейские наряды будут приближены к местам прибытия и размещения этих делегаций.

"Эти внеочередные выборы в Верховную Раду отличаются напряженностью и загруженностью. Но мы рассчитали все силы и средства, чтобы оперативно реагировать на все вызовы. А в случае необходимости быть готовыми помогать соседним регионам", - цитирует Ярового пресс-служба МВД.

Уже начал работу межведомственный оперативный штаб системы МВД и ситуационные центры в областях. Их основной задачей является сбор информации, прогнозирования возможных действий, координация между всеми органами МВД.

"Мы должны сконцентрировать свое внимание на организации работы, профессионализме и владеть обстановкой каждую минуту. Призываю руководителей на местах безотлагательно принимать решение, исходя из сложившейся обстановки", - отметил Яровой.