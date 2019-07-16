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​В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный

Его подозревали в покушении на убийство своей бывшей девушки и его нового парня.

​В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный
Фото: kv.npu.gov.ua

В Ирпенском отделении полиции застрелился 19-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Его задержали по подозрению в покушении на убийство бывшей девушки и ее нового парня - им выстрелили сзади в голову из травматического пистолета. Потерпевшие были госпитализированы.

Нападение произошло в Ирпене около 22 часов вечера 15 июля.

В течение часа подозреваемого - 19-летнего жителя соседнего Гостомеля - задержали на одной из улиц его города. При нем нашли пистолет.

Мужчину в наручниках доставили в Ирпенское отделение полиции для оформления задержания согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса и изъятия оружия.

В помещении подозреваемый неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. Те в свою очередь тоже достали табельное оружие.

В это время мужчина повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. Он умер через несколько часов в больнице.

Самоубийство зафиксировано камерами видеонаблюдения.

По факту случившегося начато служебное расследование и уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.345 (угроза сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

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