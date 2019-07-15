Следователи Государственного бюро расследований в Киеве задержали оперативного сотрудника Соломенского управления Национальной полиции при получении 1 тыс. долларов за возврат конфискованного мотоцикла

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил взятку за возврат мотоцикла Suzuki-R1000, который был изъят. Его задержали во время получения денег в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который продавал информацию о телефонных разговорах граждан.