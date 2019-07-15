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Главу ГБР Трубу обвинили в пособничестве рейдерским захватам Актуально

Группа компаний АИС начала бессрочную акцию протеста против действий Государственного Бюро Расследований в интересах третьего лица.

Сегодня сотрудники АИС провели пикет под центральным офисом ГБР в Киеве с лозунгами «Труба из ГБР – руки прочь от АИС!», «Стоп рейдерам и их «посіпакам», «ГБР – Государственное Бюро рейдерства». Как заявляют в компании, вот уже почти полгода из-за бюрократических проволочек со стороны Госагентства АРМА и Прокуратуры г. Киева, несмотря на вступившее в силу решение суда, АИС не может вернуть себе собственные объекты, на которые ранее был наложен арест.

На протяжении года Группа компаний АИС активно доказывала в судах незаконность действий по аресту и передаче своего имущества в управление Национальному агентству АРМА, которое в свою очередь с целым рядом нарушений передала объекты АИС в пользование ООО «ЖК Воздвиженка» (входит в инвестиционный портфель DCH Александра Ярославского).

Сотрудники автоцентров АИС провели целый ряд протестов против действий DCH, АРМА, были направлены обращения в антикоррупционные органы ЕС, посольства стран ЕС и США:

В конце января 2019г. суд отменил арест объектов г. Днепр и г. Кропивницкий в части управления АРМА и начался длительный процесс возврата активов их собственнику.

Бывший управитель имущества ООО «ЖК Воздвиженка» всячески препятствует исполнению решения суда, которое вступило в законную силу. Так, в конце июня 2019г. по надуманным обстоятельствам (якобы рейдерский захват собственником своего же недвижимого имущества) ООО «ЖК Воздвиженка» обратилось в ТУ ГБР в г. Полтава и ТУ ГБР в г. Николаев.

Как утверждают в АИС, Государственное Бюро Расследований зарегистрировало в ЕРДР новые «фейковые» уголовные производства, в рамках которых повторно попыталось арестовать недвижимость и передать их на ответственное хранение ООО «ЖК Воздвиженка».

«Получив отказ в суде г. Николаева, Государственное Бюро Расследований в нарушение своего профильного закона обратилось в суд г. Полтавы, где и получило незаконное решение о передаче объектов ООО «ЖК Воздвиженка», - сообщила адвокат АИС Наталья Осипчук.

«Скорость, с которой Государственное Бюро Расследований обращается в суд и получает явно незаконные решения, а также непосредственное участие в передаче объектов вооруженным людям спортивной внешности указывает на личную заинтересованность следователей нового правоохранительного органа и вероятнее всего на коррупционную составляющую таких действий», - считают в компании.

В контексте незаконных, по мнению АИС, действий со стороны Государственного Бюро Расследований сотрудники Группы компаний АИС объявляют бессрочную акцию протеста перед Центральным аппаратом ГБР и требуют:

- Прекращения со стороны сотрудников ГБР содействия в рейдерском захвате активов компании.

- Привлечение к ответственности сотрудников ГБР, причастных к рейдерским схемам.

О фактах содействия рейдерскому захвату компании со стороны ГБР будут проинформированы:

- Администрация Президента Украины.

- Совет общественного контроля ГБР.

- Члены комиссии по проведению конкурса на должность Главы ГБР.

- Посольства стран ЕС и США.

В компании подчеркнули, что несмотря на вышеописанные действия со стороны государственных органов, АИС продолжает свою работу и выполняет все обязательства перед своими клиентами.

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