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Бирюков: директор ГБР заявил об отсутствии претензий к качеству бронежилетов, поставленных до марта 2019 года

"Вся суета из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля".

Бирюков: директор ГБР заявил об отсутствии претензий к качеству бронежилетов, поставленных до марта 2019 года
Юрий Бирюков

Сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил активистам партии «Европейская солидарность» об отсутствии претензий к качеству бронежилетов, которые поступали в украинскую армии с 2014 года по март 2019 года. Об этом волонтер, кандидат в народные депутаты от Партии «Европейская Солидарность» Юрий Бирюков заявил после встречи активистов «ЕС» с директором ГБР.

При этом он отметил, что директор ГБР подтвердил голословность своих заявлений о несоответствующем качестве бронежилетов и нанесенном материальном ущербе государству.

«Только Труба на видеокамеру заявил следующее: претензий по бронежилетов прошлых лет выписку нет. Вся суета из-за партии (бронежилетов - ред), которая начала поступать на склады с апреля. Важно, что экспертизу по этой партии не проводили вообще! Были какие-то «следственные действия» по тестированию, которые проводил непонятно кто и непонятно где. Из этого всего у меня возникает вопрос: на каком основании он (Роман Труба - ред) на всю стране 26 июня заявил о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и о причиненном ущербе на 100 млн грн?!», - заявил Юрий Бирюков.

Как известно, с началом избирательной кампании следователи Государственного бюро расследований провели около 40 обысков у волонтеров и представителей команды партии «Европейская Солидарность».

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