Государственное бюро расследования обнародовало записи прослушки по делу о закупке некачественных бронежилетов Корсар М3с 1-4 класса защиты, в рамках которого в конце июня прошли массовые обыски у должностных лиц Министерства обороны.

По данным ГБР, чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но несмотря на это, приняли продукцию у производителя. В ходе досудебного расследования Бюро провело больше 40 обысков и изъяло 11 тысяч бронежилетов, которые не обеспечивают достаточной защиты.

Испытания бронежилетов, проведенные в лаборатории Государственного научно-опытного института МВД Украины, подтвердили брак.

Бронежилет Корсар М3с первого класса защиты не должен простреливаться в случае атмосферных осадков или в случае погружения в воду. Однако во время следственных действий бронежилет не прошел баллистические испытания на стойкость к обстрелу 9х18 мм пистолетными патронами.

Бронепластина Корсара М3с четвертого класса защиты тоже не прошел испытания. По нему стреляли винтовочной пулей 7,62 мм (три выстрела, одно пробитие) и пулей 5,45 мм автомата АК-74 (тр выстрела, одно пробитие).