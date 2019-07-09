ЦПК уличил в нарушениях победительницу конкурса на должность ВАКС Литвинову

Оксана Литвинова, победившая в конкурсе на должность заместителя руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Украины, незаконно начисляла себе 400% премий и скрывает имущество мужа. Такое заявление сегодня обнародовала общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Литвинова, которую могут назначить на должность в ВАКС, ранее занимала руководящую должность в аппарате Апелляционного суда Киевской области, где по ней осуществлялось дисциплинарное производство о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

"По нашим источникам, Литвинова течение 2017-2018 годов насчитывала себе и своему заместителю Оксане Зельдич, которую без конкурса перевели в аппарат ВАКС, премии от 100-400%. В то же время секретарям судебных заседаний и помощникам насчитывалось лишь 25-50%, а иногда они вообще оставались без премий. По указанным фактам, собрание судей Апелляционного суда Киевской области объявляли недоверие Литвиновой", - сообщили в ЦПК.

По информации антикоррупционной организации, Литвинова скрывает активы мужа в своей электронной декларации за 2018 год: она не указала его доходы, сославшись на то, что супруг "не предоставил информацию".

"Это влечет за собой полную проверку ее декларации. Во-вторых, Литвинова не задекларировала адвокатское бюро "Литвинова", владельцем и директором которого является ее муж", – сказано в сообщении ЦПК.

ЦПК также отмечает, что согласно данным из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, муж Литвиновой от августа 2018 года является ипотекодержателем на $85 тыс., однако эта информация не отражена в декларации жены в разделе "Денежные активы" как средства заемные третьим лицам. В разделе "Расходы и сделки субъекта декларирования" не указана сама сделка по приобретению права требования по кредитному договору.

"С учетом остатков денежных активов семьи Литвиновых по состоянию на конец 2017 года и доходов за 2018 год, у них просто не хватило бы средств, чтобы перекупить долг в размере $85 тыс., ведь в 2018 году семья приобрела автомобиль Volvo С70 2012 выпуска за 0,5 млн грн", - сказано в сообщении ЦПК.

По информации антикоррупционной организации, Литвинова в декларациях за 2015, 2017 и 2018 годы не указала сделок на покупку или продажу автомобилей Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 года выпуска, Mazda -6 2007 года выпуска, и Volvo X90 2013 года выпуска.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) должно было бы проверить декларацию Литвиновой во время спецпроверки после того, как она стала победителем конкурса на должность в ВАКС. Пока неизвестно, нашло ли НАПК нарушения ... Установленные НАПК нарушений могли бы не допустить Литвинову к этой ответственной антикоррупционной должности", - сказано в заявлении.

По информации ЦПК, сейчас Литвинова как кандидат на должность в ВАКС проходит специальную проверку.

Напомним, 5 июля Высший антикоррупционный суд получил помещение для работы на проспекте Победы, 41 в Киеве. В начале июня президент Владимир Зеленский пообещал помочь ВАКС решить проблему с помещением, чтобы не допустить срыва сроков начала работы суда.