На саммите Украина-ЕС не согласовали ключевые позиции по санкциям и "Северному потоку-2"

Саммит «Украина-ЕС», который состоялся в Киеве, сам по себе является положительным фактом, однако в его итоговом документе не зафиксированы ключевые позиции развития дальнейшего сотрудничества нашего государства с европейскими партнерами. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» заявил в эфире телеканала «Украина», комментируя ход и документы, подписанные по итогам переговоров.

«Положительным является тот факт, что саммит состоялся. Потому что было много предложений, чтобы саммит проводить в декабре или в феврале следующего года. Но я категорически не допускаю того, чтобы мы позволяли в отношениях Украины и Евросоюза большие перерывы», - констатировал Порошенко.

Он отметил, что на саммите подписаны документы, которые разрабатывались его командой еще год-два назад. «Позиции по развитию причерноморского побережья, приазовского побережья, позиции поддержки децентрализации очень важны по текущей работы. Положительно и то, что одобренная четкая позиция поддержки Украины в войне против страны-агрессора, против Российской Федерации. Мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной год назад. Речь идет о следующих после плана «Восточного партнерства» шаги «Четырех союзов», - подчеркнул Порошенко.

«Это союз таможенный, союз энергетический, шенгенский и цифровой. Что они дают простым людям? Цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза. А это вместе с безвизом чрезвычайно важно. Союз энергетический - это энергетическая безопасность нашего государства. Союз таможенный и шенгенский дают свободу передвижения для граждан и товаров», - пояснил лидер партии «Европейская солидарность».

Но не удалось достичь ключевых договоренностей, отметил Порошенко. «Первое, что не удалось сделать - это определить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили «азовский пакет» санкций. Если Путин не освобождает моряков - это должна быть соответствующая реакция Евросоюза и соответствующее наказание. Санкции - это не инструменты наказания. Это инструменты давления по обязательствам выполнения решений арбитража по украинским морякам, которые были выиграны в соответствии с моими директивами», - напомнил Порошенко.

Он также отметил отсутствие в итоговом документе позиции по строительству «Северного потока-2». «Не удалось также добиться, чтобы в итоговую декларацию включили вопрос «Северного потока - 2». А к концу 2019 остается все меньше времени», - отметил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» также пояснил, что для реализации инициативы «Четырех союзов» нужно иметь не декларативные заявления, а дорожную пошаговую карту.

«Мы готовы помогать Украине, мы - государственники, и ни в коем случае для нас позиция «Чем хуже, тем лучше» не может быть приемлемой. Программа, которая предусматривает кооперацию с ЕС, требует кропотливой фактически круглосуточной работы, к которой я призываю и парламент, и правительство и президента. Тот факт, что мы сегодня опять не выступаем единой командой, является плохой услугой Украине, команда которой должно восприниматься так, как воспринималась наша делегация в ПАСЕ», - убежден Петр Порошенко.