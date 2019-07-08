Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко автором политического скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС.

Об этом Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я тоже об этом узнал из сети Интернет... Саммит ЕС - это саммит президентского уровня, офис Президента формирует состав делегации, также как он формирует ее в Париж, Берлин, Канаду. Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами там могла быть и профильный вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе", - сказал он.

По словам Гройсмана, он мог бы вмешаться в ситуацию и поспособствовать ее решению, если бы Цинцадзе к нему обратилась.

"Вместо этого вице-премьер идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский парк. Более того, как только она устраивает этот скандал, рядом случайно - подчеркиваю - случайно находятся две видеокамеры: "5 канала" и "Прямого". Это наводит меня только на одну мысль - что было желание не принять участие в работе саммита, а устроить скандал. Могу сказать единственное: автора этого скандала я знаю - это Петр Алексеевич Порошенко, к большому сожалению", - добавил он.

Гройсман отметил, что за 2,5 года на должности премьера подобные "подковерные интриги" от Порошенко постоянно были направлены в его адрес.

Как сообщалось, в понедельник, 8 июля, вице-премьера по вопросам евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС не пустили на саммит "Украина - ЕС". Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее могли исключить по решению премьер-министра Владимира Гройсмана.