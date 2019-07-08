Парламентская ассамблея ОБСЕ переизбрала президента

Парламентская ассамблея ОБСЕ переизбрала депутата от Грузии Георгия Церетели на пост президента организации.

Это произошло в понедельник в ходе заключительного пленарного заседания ХХVIІІ ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге, сообщает Укринформ.

"Я буду заботиться об этой Ассамблее. Это наша обязанность - отвечать потребностям наших людей. Это важное бремя, будь то разрешение конфликтов, терроризм, изменение климата и другие вопросы", - завил после переизбрания Церетели.

Также на сессии были переизбраны вице-президенты ПА ОБСЕ - Виктор Пауль Добре (Румыния) и Азай Гулиев (Азербайджан). Еще одним вице-президентом стала Нилса де Сена из Португалии.

Кроме того, было избрано руководство трех общих комитетов ПА ОБСЕ: комитет по политическим вопросам и безопасности возглавил Филиппо Лобмарди (Швейцария), комитет по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде - София Кацарава (Грузия), комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам - Кириакос Хаджияни (Кипр).

Ранее председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Артур Герасимов был единогласно четвертый раз избран заместителем председателя Комитета по экономическим вопросам, науке,

технологиям и окружающей среде.