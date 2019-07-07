Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ОБСЕ.

"Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинская парламентарий Софио Кацарава.

Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человек на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

Россия в августе 2008 года оккупировала пятую часть территории Грузии и создала там марионеточные государственные образования Абхазия и Южная Осетия. В Тбилиси считают Цхинвали и Сухуми временно оккупированными территориями и надеются вернуть контроль над отколовшимися регионами.

Напомним, вчера комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о российской оккупации Крыма. Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.