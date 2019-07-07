Львовскую область возглавил Маркиян Мальский
Львовскую область возглавил Маркиян Мальский
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство
Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство
Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен
Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
Греко-католики на приеме у папы. Дадут ли украинцам патриархат?
Греко-католики на приеме у папы. Дадут ли украинцам патриархат?
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Татьяна Слипачук: "Давление на членов ЦИК происходит постоянно..."
Татьяна Слипачук: "Давление на членов ЦИК происходит постоянно..."
ГлавнаяМир

В Румынии пронесся торнадо, на Украину надвигаются грозы и шквалы

В результате сильного ветра в Румынии пострадали три человека, повреждены дома и уличное освещение.

В Румынии пронесся торнадо, на Украину надвигаются грозы и шквалы
Фото: ukrinform.ua

Мощный торнадо пронесся в субботу поздно вечером над румынским регионом Яссы, в результате которого пострадали три человека, повреждены дома, повалены столбы уличного освещения. Об этом пишет Укринформ.

Как сообщили в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, всего за несколько минут ураганный ветер сорвал крыши с домов, повалил множество деревьев и столбы уличного освещения.

От ураганного ветра пострадали три человека, они доставлены в местную больницу.

На месте, где бушевала стихия, продолжают работать спасатели.

Наибольшие убытки ветер нанес населенному пункту Мирословешты, где пострадали жилые дома, один из которых почти полностью разрушен.

Тем временем украинские синоптики предупредили об ухудшении погоды на большей части территории страны.

"По Киеву и Киевской области в ближайшие два часа и до конца дня 7 июля грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности). Днем 7 июля в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с ", - говорится в сообщении на сайте ГосЧС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также