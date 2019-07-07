В Румынии пронесся торнадо, на Украину надвигаются грозы и шквалы

В результате сильного ветра в Румынии пострадали три человека, повреждены дома и уличное освещение.

Мощный торнадо пронесся в субботу поздно вечером над румынским регионом Яссы, в результате которого пострадали три человека, повреждены дома, повалены столбы уличного освещения. Об этом пишет Укринформ.

Как сообщили в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, всего за несколько минут ураганный ветер сорвал крыши с домов, повалил множество деревьев и столбы уличного освещения.

От ураганного ветра пострадали три человека, они доставлены в местную больницу.

На месте, где бушевала стихия, продолжают работать спасатели.

Наибольшие убытки ветер нанес населенному пункту Мирословешты, где пострадали жилые дома, один из которых почти полностью разрушен.

Тем временем украинские синоптики предупредили об ухудшении погоды на большей части территории страны.

"По Киеву и Киевской области в ближайшие два часа и до конца дня 7 июля грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности). Днем 7 июля в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с ", - говорится в сообщении на сайте ГосЧС.