В одном из помещений торгового центра произошел взрыв бытового газа.

Множество людей пострадали в результате взрыва, раздавшегося днем в субботу в торговом центре Fountains в городе Плантейшен на юге американского штата Флорида.

Фото: twitter.com

Согласно имеющимся данным, в одном из помещений торгового центра произошел взрыв бытового газа, передает Голос Америки.

Breaking: Injuries reported after a gas explosion at The Fountains Shopping Center in Plantation, Florida. pic.twitter.com/frwFq2XS64 — Alphidius 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@AlfidioValera) 6 июля 2019 г.

В результате взрыва выбило стекла в расположенном неподалеку спортзала сети L.A. Fitness. Испуганные посетители спортзала выбежали на улицу, сообщает Reuters.

So this just happened in our city Plantation Fl. Restaurant blew up from a gas leak. pic.twitter.com/Yhi5Ljx4B1 — joe vallejo (@flhpi46) 6 июля 2019 г.

Пожарная служба Плантейшен сообщила в твиттере о множестве пострадавших. Людям оказывается первая медицинская помощь.

Фото: twitter.com

Местная газета SunSentinel со ссылкой на очевидцев утверждает, что эпицентром взрыва стал пустующий ресторан. Он полностью уничтожен.

Очевидцы рассказывают о сильном ударе, после которого все зашаталось, с крыши посыпалась черепица, отключилось электричество. Люди начали беспорядочно покидать здание, некоторые кричали.

Город Плантейшен находится в 10 км к западу от Форт-Лодердейла, недалеко от Майами.