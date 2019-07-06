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Множество людей пострадали в результате взрыва в торговом центре во Флориде

В одном из помещений торгового центра произошел взрыв бытового газа.

Множество людей пострадали в результате взрыва, раздавшегося днем в субботу в торговом центре Fountains в городе Плантейшен на юге американского штата Флорида.

Фото: twitter.com

Согласно имеющимся данным, в одном из помещений торгового центра произошел взрыв бытового газа, передает Голос Америки.

В результате взрыва выбило стекла в расположенном неподалеку спортзала сети L.A. Fitness. Испуганные посетители спортзала выбежали на улицу, сообщает Reuters.

Пожарная служба Плантейшен сообщила в твиттере о множестве пострадавших. Людям оказывается первая медицинская помощь.

Фото: twitter.com

Местная газета SunSentinel со ссылкой на очевидцев утверждает, что эпицентром взрыва стал пустующий ресторан. Он полностью уничтожен.

Очевидцы рассказывают о сильном ударе, после которого все зашаталось, с крыши посыпалась черепица, отключилось электричество. Люди начали беспорядочно покидать здание, некоторые кричали.

Город Плантейшен находится в 10 км к западу от Форт-Лодердейла, недалеко от Майами.

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