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Польский экс-чиновник получил три года тюрьмы за шпионаж в пользу России

Польский экс-чиновник получил три года тюрьмы за шпионаж в пользу России
Фото: npu.gov.ua

Бывший чиновник министерства экономики и министерства энергии Польши приговорен к трем годам заключения за шпионаж в пользу России.

Польское радио сообщает, что на основании материала, собранного Агентством внутренней безопасности, бывший чиновник обвинен в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.

"Мужчина работал в польском Министерстве экономики, а после - в Министерстве энергии. В течение этого времени он поддерживал контакты с офицером ГРУ. Как установлено, Марек В. предоставил российской стороне информацию об энергетической безопасности, которую получил во время работы в государственном секторе. Также он помог создать характеристику лиц, занятых в ведомстве, которыми интересовались в ГРУ", - говорится в сообщении.

Суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде трех лет лишения свободы и запретил занимать должности в государственной администрации в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что  в России по обвинению в шпионаже на 14 лет посадили гражданина Польши.

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