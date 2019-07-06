За полгода в 20 странах мира убили 38 журналистов, в их числе - украинец

Вадим Комаров умер через 46 дней после того, как его избили в Черкассах.

С января по конец июня 2019 года в 20 странах мира были убиты 38 журналистов. Об этом информирует неправительственная организация Press Emblem Campaign.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра снизилась на 42%, что считают положительным сдвигом.

Согласно данным организации, ситуация улучшилась на Среднем Востоке из-за снижения интенсивности конфликтов в Сирии и Ираке.

Однако в двух странах Латинской Америки тенденции, по-прежнему вызывают большое беспокойство: речь идет о Мексике, где за первое полугодие 2019-го убили 9 журналистов, и Афганистане (6 убитых журналистов). Основную ответственность за это в Афганистане несут террористы, а в Мексике — преступные группировки.

В списке погибших журналистов есть украинец Вадим Комаров, который умер 20 июня в Черкассах. Он был в коме более 46 дней после того, как 4 мая в центре Черкасс его избили неизвестные. Тогда журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция переквалифицировала дело о нападении на журналиста на «умышленное убийство».

Организация PEC была основана международной группой журналистов в 2004 году и имеет специальный консультативный статус при ООН. Целью ее деятельности является усиление законной защиты и безопасности журналистов, работающих в зонах конфликтов, беспорядков или в опасных миссиях.