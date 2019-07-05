Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
ГлавнаяМир

Италия "работает над отменой санкций" против России, - премьер-министр Конте

Глава итальянского правительства сделал заявление после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Италия "работает над отменой санкций" против России, - премьер-министр Конте
Фото: EPA/UPG

Италия работает над отменой санкций ЕС против России. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме, сообщает агентство ANSA.

Премьер страны заявил, что отношения между РФ и Италией находятся в "прекрасном состоянии".

"Мы считаем, что санкции являются временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим и для ЕС, и для России", - сказал Конте.

Политик сообщил, что в ходе переговоров они затронули также и войну на Донбассе, и отметил, что Путин в своей речи возложил ответственность "за решение конфликта" на Украину. Конте в ответ "мягко возразил": "Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромный. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - сказал он.

Напомним, украинская община в Италии встретила Путина акцией протеста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также