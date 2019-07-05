Италия "работает над отменой санкций" против России, - премьер-министр Конте

Италия работает над отменой санкций ЕС против России. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме, сообщает агентство ANSA.

Премьер страны заявил, что отношения между РФ и Италией находятся в "прекрасном состоянии".

"Мы считаем, что санкции являются временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим и для ЕС, и для России", - сказал Конте.

Политик сообщил, что в ходе переговоров они затронули также и войну на Донбассе, и отметил, что Путин в своей речи возложил ответственность "за решение конфликта" на Украину. Конте в ответ "мягко возразил": "Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромный. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - сказал он.

Напомним, украинская община в Италии встретила Путина акцией протеста.