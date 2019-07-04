Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
ГлавнаяПолитика

В РФ заявили, что предложений от Украины по освобождению моряков не поступало

Ноту украинского МИДа в России расценили как "официальный отказ от обсуждения темы".

В РФ заявили, что предложений от Украины по освобождению моряков не поступало
Мария Захарова
Фото: EPA/UPG

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала официальных предложений от Украины об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом она заявила на брифинге, передают российские СМИ.

"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", - заявила она.

Напомним, 26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения от российского министерства - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

25 июня Россия должна была отчитаться перед международным трибуналом по морскому праву о возвращении украинских моряков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также