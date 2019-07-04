В РФ заявили, что предложений от Украины по освобождению моряков не поступало

Ноту украинского МИДа в России расценили как "официальный отказ от обсуждения темы".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала официальных предложений от Украины об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом она заявила на брифинге, передают российские СМИ.

"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", - заявила она.

Напомним, 26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения от российского министерства - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

25 июня Россия должна была отчитаться перед международным трибуналом по морскому праву о возвращении украинских моряков.