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МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
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МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков

От Украины требуют гарантий продолжения уголовного преследования.

МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Здание российского МИД, Москва
Фото: EPA/UPG

Россия не выполнила требование приказа Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения украинских моряков.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по поводу иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - сообщил МИД.

Министр Павел Климкин в фейсбуке сказал, что РФ пытается таким образом заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма. "Так не будет", - пообещал он.

Министерство требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам посольства Украины в Российской Федерации 24 незаконно удерживаемых членов экипажей этих кораблей.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

Этот срок истекает во вторник, 25 июня.

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