Президент рассмотрел и согласовал порядок применения ВСУ и других сил обороны.

Хомчак доложил Зеленскому о состоянии дел в армии

Президент Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав ВСУ, других составляющих сил обороны, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач", - говорится в сообщении.

Зеленский также заслушал доклад начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии. Президент отметил необходимость повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - сказал он.

Зеленский отметил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего - в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - подчеркнул президент.

Он добавил, что необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным при этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", - сказал президент.

Он отметил, что в зоне проведения ООС также необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить им максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание Хомчака на необходимость принятия мер по недопущению возникновения диверсий на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Он также ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Напомним, 21 мая Зеленский уволил Виктора Муженко и назначил начальником Генштаба ВСУ генерала Хомчака, который командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.

4 июня, во время визита в Брюссель, Зеленский сказал, что Хомчак будет участвовать в переговорах контактной группы по Донбассу в Минске, но потом передумал, решив, что сейчас участие Хомчака во встрече ТКГ будет нецелесообразным.