Климкин посоветовал Раде отказаться от наблюдателей ПАСЕ

"Кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как позволили РФ вернуться в ПАСЕ".

Министр иностранных дел Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом министр, подавший в отставку, написал в фейсбуке.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И в конце концов, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ?" - считает Климкин.

По его мнению, мотивированные делегаты могут принять участие в наблюдении в составе двусторонних миссии.

"Но доверия к этой Ассамблеи у нас больше нет. Имеем на это полное право", - написал Климкин.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а украинская делегация депутатов прекратила работу в сессии.