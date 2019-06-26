Зеленский перезапустил Нацсовет по антикоррупционной политике

В него попали руководители антикоррупционных органов и общественных организаций.

Президент Владимир Зеленский поменял состав Национального совета по антикоррупционной политике. Теперь его возглавляет заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, а количество членов значительно выросло.

Об этом говорится в указе №453/2019 от 25 июня.

Состав совета покинули представители предыдущей власти во главе с Мустафой Джемилевым, который раньше был главой совета.

Зато в него вошли руководители правоохранительных и антикоррупционных органов Назар Холодницкий (САП), Роман Труба (ГБР), Артем Сытник (НАБУ), Игорь Купранец (полиция), Елена Танасевич (Высший антикоррупционный суд)

Также в совет попали представители гражданского общества, такие как Виталий Шабунин (глава "Центра противодействия коррупции"), Галина Янченко (глава "Антикоррупционного штаба"), Анастасия Красносельская (бывшая экспертка ЦПК), Андрей Боровик (исполнительный директор "Transparency International Украина"), Лариса Денисенко (глава набсовета "Сеть правового развития"). Часть из них баллотируется в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

Нашлось место в совете бывшему заместителю генпрокурора Виталию Касько (который после увольнения защищал компанию "Трейд Коммодити", подозреваемую в коррупционном преступлении) и нардепу Виктору Чумаку.

Зеленский также разрешил принимать участие в работе Нацсовета международным наблюдателям Дэвиду Бернстайну из Всемирного банка, Гарту Уиллису из USAID, Назару Грому из ПРООН, Андрею Кухаруку их OECD, Эке Ткашелашвили из антикоррупционной инициативы ЕС, Лоуренсу Хелду из SACCI, Стефани Холмс из посольства США.

По словам Рябошапки, обновленный Нацсовет станет центром разработки решений для борьбы с коррупцией.

"Мы будем быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций в достижении тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество. К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти три года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, что Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики был создан в сентябре 2015 года.