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Кабмин отстранил главу Госрезерва Мосийчука на время дисциплинарного производства

Вадим Мосийчук будет оспаривать это решение в суде.

Кабмин отстранил главу Госрезерва Мосийчука на время дисциплинарного производства
Вадим Мосийчук
Фото: www.liga.net

Кабинет Министров отстранил главу Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства. Об этом он сообщил у себя на фейсбуке.

"Соответствующее распоряжение вчера кулуарно и без обсуждений принято на заседании правительства. Сегодня на сайте только сухая информация. Никакого аргумента и возможности объяснить перед заседанием Правительства ситуацию", - написал он.

Мосийчук связал свое отстранение с разоблачением тендерных сделок ООО "Столичний млин", ситуацию с Дунаевецким элеватором, борьбой с попытками убрать из подчинения Госрезерва НИИ "Ресурс" и топливных схем с "Трейд К .." за которыми по его словам, стоит Министр экономического развития Степан Кубив.

Кроме того, Мосийчук заявил, что будет отстаивать свою позицию в суде: "Три года моей борьбы продолжаются. Свои убеждения, это решение правительства, свою честь и достоинство отстаивать в судебном порядке", - подчеркнул он.

Фото: МосийчукФБ

Фото: МосийчукФБ

Напомним, в октябре 2018 года Вадиму Мосийчуку сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на 6 млн гривен.

На протяжении 2017 года чиновник вопреки требованиям законодательства и рационального использования государственных средств принял ряд необоснованных решений - более 14 тыс. тонн зерна, которые хранились на госпредприятии "Хлебная база №85" в Харьковской области, были перемещены на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу, однако не отстранил его от должности.

30 марта 2019 года Мосийчуку вручили обвинительный акт по этому делу и в апреле отправили акт в суд.

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