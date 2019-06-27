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Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан

В связи с реорганизацией "есть такой план".

Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир
Фото: Фокус

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что на этой должности его может сменить первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Об этом Андрей Богдан рассказал в интервью 1+1.

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он всегда говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - сказал Богдан.

Напомним, 20 июня Зеленский создал Офис президента вместо Администрации.

25 июня Зеленский переназначил руководство АП на аналогичные должности в Офисе президента.

21 мая президент Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на должность главы АП, что нарушает нормы закона "Об очищении власти". Согласно открытой информации, новый глава АП ранее занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

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